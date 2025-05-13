13.05.2025
Смотреть онлайн Тамара Корпатч - Радка Zelnickova 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Trnava: Тамара Корпатч — Радка Zelnickova . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
ITF W75 Trnava
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Тамара Корпатч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Радка Zelnickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Тамара Корпатч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Радка Zelnickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
58%
35%
Реализация брейк - пойнтов
54%
50%
Комментарии к матчу