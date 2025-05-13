13.05.2025
Смотреть онлайн Ана Конюха - Тамара Зидансек 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Ана Конюха — Тамара Зидансек . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 16:50 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(2:6, 6:7)
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ана Конюха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ана Конюха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ана Конюха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ана Конюха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ана Конюха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Ана Конюха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ана Конюха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ана Конюха - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
55%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
86%
Комментарии к матчу