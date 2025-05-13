13.05.2025
Смотреть онлайн Ива Приморац - Ханна Клагман 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Ива Приморац — Ханна Клагман . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ива Приморац - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ива Приморац - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ханна Клагман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ива Приморац - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ханна Клагман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ханна Клагман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ива Приморац - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ива Приморац - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ханна Клагман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ива Приморац - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ханна Клагман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ханна Клагман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ханна Клагман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ива Приморац - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ива Приморац - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ива Приморац - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ива Приморац - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ива Приморац - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ива Приморац - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
68%
44%
Реализация брейк - пойнтов
62%
67%
Комментарии к матчу