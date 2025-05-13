13.05.2025
Смотреть онлайн Лючия Чирич Багарич - Tara Wuerth 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Лючия Чирич Багарич — Tara Wuerth . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 15:08 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лючия Чирич Багарич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лючия Чирич Багарич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лючия Чирич Багарич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лючия Чирич Багарич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лючия Чирич Багарич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
59%
57%
Реализация брейк - пойнтов
30%
56%
