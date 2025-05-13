13.05.2025
Смотреть онлайн Артур Филс - Александр Зверев 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — ATP Рим: Артур Филс — Александр Зверев, 1/8 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 20:40 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
ATP Рим
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Артур Филс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Артур Филс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Артур Филс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Артур Филс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
63%
71%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
