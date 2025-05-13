13.05.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Мусетти - Даниил Медведев 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — ATP Рим: Лоренцо Мусетти — Даниил Медведев, 1/8 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 15:50 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
ATP Рим
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лоренцо Мусетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лоренцо Мусетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лоренцо Мусетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
78%
71%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Комментарии к матчу