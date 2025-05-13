13.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Стюарт Паркер — Саба Пуртзеладзе . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:18 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Саба Пуртзеладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Саба Пуртзеладзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
13
12
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
85%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
17%
