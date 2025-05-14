Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Лукас Покорный - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Лукас Покорный - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40