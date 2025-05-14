14.05.2025
Смотреть онлайн Роберт Стромбахс - Лукас Покорный 14.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Роберт Стромбахс — Лукас Покорный . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(6:7, 2:6)
(6:7, 2:6)
0 : 2
14 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лукас Покорный - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Лукас Покорный - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Роберт Стромбахс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лукас Покорный - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Лукас Покорный - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
15
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
67%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу