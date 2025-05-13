13.05.2025
Смотреть онлайн Карлос Табернер - Педро Качин 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Oeiras: Карлос Табернер — Педро Качин, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 14:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Oeiras
Завершен
(4:6, 6:4, 6:1)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Педро Качин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Педро Качин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Педро Качин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Педро Качин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Педро Качин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Педро Качин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Педро Качин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Педро Качин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Педро Качин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Педро Качин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Педро Качин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
66%
61%
Реализация брейк - пойнтов
86%
80%
