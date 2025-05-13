13.05.2025
Смотреть онлайн Rishvanth Krishna - Maximilian Wuelfing 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Rishvanth Krishna — Maximilian Wuelfing . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
История последних встреч
Rishvanth Krishna
Maximilian Wuelfing
1 победа
0 побед
100%
0%
19.06.2025
Maximilian Wuelfing
-:-
Rishvanth Krishna
Комментарии к матчу