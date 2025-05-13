13.05.2025
Смотреть онлайн Францеско Маэстрелли - Реми Бертола 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Challenger Tunis: Францеско Маэстрелли — Реми Бертола, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 18:10 по московскому времени и пройдет на корте Court Aziz Zouhir.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Aziz Zouhir
Challenger Tunis
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Реми Бертола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Реми Бертола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
75%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
