Текстовая трансляция

Гейм 1 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Реми Бертола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Реми Бертола - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Реми Бертола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 20 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 21 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Реми Бертола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0