13.05.2025
Смотреть онлайн Матия Эрхард - Титуан Дроге 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Challenger Tunis: Матия Эрхард — Титуан Дроге, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Aziz Zouhir.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Aziz Zouhir
Challenger Tunis
Завершен
(6:2, 4:6, 3:6)
(6:2, 4:6, 3:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Матия Эрхард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Матия Эрхард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Матия Эрхард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Титуан Дроге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Матия Эрхард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
63%
73%
Реализация брейк - пойнтов
30%
50%
Игры 1/16 финала
13.05
2
0
7
6
6
4
Завершен
13.05
2
1
6
7
7
6
6
1
Завершен
13.05
0
2
2
6
5
7
Завершен
13.05
1
2
6
1
6
7
5
7
Завершен
13.05
2
0
7
5
6
2
Завершен
13.05
2
0
7
6
6
3
Завершен
13.05
1
2
4
6
7
5
4
6
Завершен
13.05
1
2
6
2
4
6
3
6
Завершен
13.05
2
0
6
3
7
5
Завершен
13.05
0
2
3
6
2
6
Завершен
12.05
0
2
3
6
6
7
Завершен
12.05
0
2
4
6
2
6
Завершен
12.05
-
-
Отказ
12.05
0
2
2
6
2
6
Завершен
12.05
2
0
6
3
6
3
Завершен
12.05
2
0
6
3
6
2
Завершен
Комментарии к матчу