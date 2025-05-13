13.05.2025
Смотреть онлайн Федерико Кориа - Азиз Оуака 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Challenger Tunis: Федерико Кориа — Азиз Оуака, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
Challenger Tunis
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Федерико Кориа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Федерико Кориа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Азиз Оуака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Азиз Оуака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Федерико Кориа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Азиз Оуака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Федерико Кориа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Федерико Кориа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Федерико Кориа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Федерико Кориа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Азиз Оуака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Федерико Кориа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Федерико Кориа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Федерико Кориа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Азиз Оуака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Федерико Кориа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Федерико Кориа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Федерико Кориа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
67%
Комментарии к матчу