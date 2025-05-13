13.05.2025
Смотреть онлайн Кристиан Филип Жьяну - Максим Мрва 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Challenger Tunis: Кристиан Филип Жьяну — Максим Мрва, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Challenger Tunis
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кристиан Филип Жьяну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кристиан Филип Жьяну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
35%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
56%
