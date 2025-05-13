Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Кристиан Филип Жьяну - Максим Мрва 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисChallenger Tunis: Кристиан Филип ЖьянуМаксим Мрва, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Challenger Tunis
Кристиан Филип Жьяну
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Максим Мрва
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кристиан Филип Жьяну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кристиан Филип Жьяну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
35%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
56%
Игры 1/16 финала
13.05
Италия Францеско Маэстрелли Швейцария Реми Бертола
2
0
7
6
6
4
Завершен
13.05
Иван Гахов Иван Гахов Испания Алекс Марти-Пухольрас
2
1
6
7
7
6
6
1
Завершен
13.05
Франция Ден Added США Эмилио Нава
0
2
2
6
5
7
Завершен
13.05
Тунис Азиз Дугаз Австралия Бернард Томич
1
2
6
1
6
7
5
7
Завершен
13.05
Венгрия Жомбор Пирос Чехия Хайнек Бартон
2
0
7
5
6
2
Завершен
13.05
Тунис Моез Эчаргуи Новая Зеландия Джеймс Ватт
2
0
7
6
6
3
Завершен
13.05
Германия Кристоф Негриту Боливия Муркель Дельян
1
2
4
6
7
5
4
6
Завершен
13.05
Франция Матия Эрхард Франция Титуан Дроге
1
2
6
2
4
6
3
6
Завершен
13.05
Аргентина Федерико Кориа Тунис Азиз Оуака
2
0
6
3
7
5
Завершен
13.05
Румыния Кристиан Филип Жьяну Чехия Максим Мрва
0
2
3
6
2
6
Завершен
12.05
Германия Генри Сквайр Люксембург Крис Родеш
0
2
3
6
6
7
Завершен
12.05
Франция Корентин Денолли Италия Энрико Далла Валле
0
2
4
6
2
6
Завершен
12.05
Франция Бенуа Пер Япония Юта Шимицу
-
-
Отказ
12.05
Мексика Rodrigo Pacheco Mendez Гонконг Колеман Вон
0
2
2
6
2
6
Завершен
12.05
Испания Ориол Рока Баталла Литва Эдас Бутвилас
2
0
6
3
6
3
Завершен
12.05
Франция Валентин Роер Франция Робин Бертранд
2
0
6
3
6
2
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA