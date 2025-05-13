13.05.2025
Смотреть онлайн Юрий Родионов - Гарольд Майот 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Zagreb: Юрий Родионов — Гарольд Майот, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
Challenger Zagreb
Завершен
(5:7, 7:6, 2:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Гарольд Майот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Гарольд Майот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
61%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
