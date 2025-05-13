13.05.2025
Смотреть онлайн Томмасо Компануччи - Даниэль Минигини 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Reggio Emilia: Томмасо Компануччи — Даниэль Минигини . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Reggio Emilia
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томмасо Компануччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Даниэль Минигини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Даниэль Минигини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Даниэль Минигини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Томмасо Компануччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Томмасо Компануччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Даниэль Минигини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Даниэль Минигини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Даниэль Минигини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Томмасо Компануччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Томмасо Компануччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
67%
52%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
