13.05.2025
Смотреть онлайн Манас Манодж Дхамне - Александр Вайс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Reggio Emilia: Манас Манодж Дхамне — Александр Вайс . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Reggio Emilia
Завершен
(3:2)
1 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Manas Dhamne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Александр Вайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Manas Dhamne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Manas Dhamne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
71%
53%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу