13.05.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Боччи - Кирилл Киватцев 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Reggio Emilia: Лоренцо Боччи — Кирилл Киватцев . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Reggio Emilia
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кирилл Киватцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кирилл Киватцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кирилл Киватцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кирилл Киватцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Кирилл Киватцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
42%
77%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу