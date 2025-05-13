Текстовая трансляция

Гейм 1 - Мартин Клизан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Мартин Клизан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Феликс Гилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Мартин Клизан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Мартин Клизан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Мартин Клизан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Феликс Гилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 24 - Феликс Гилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 26 - Мартин Клизан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 27 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 28 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40