13.05.2025
Смотреть онлайн Мартин Клизан - Феликс Гилл 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Reggio Emilia: Мартин Клизан — Феликс Гилл . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Reggio Emilia
Завершен
(6:3, 6:7, 1:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Клизан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мартин Клизан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Феликс Гилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мартин Клизан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мартин Клизан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мартин Клизан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Феликс Гилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Мартин Клизан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Феликс Гилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Мартин Клизан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Феликс Гилл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Феликс Гилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
74%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
83%
Комментарии к матчу