13.05.2025
Смотреть онлайн Макс Хоукес - Филип Мизолич 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Zagreb: Макс Хоукес — Филип Мизолич, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
Challenger Zagreb
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
48%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
Игры 1/16 финала
13.05
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
0
2
3
6
3
6
Завершен
13.05
-
-
Отказ
13.05
2
1
4
6
6
3
7
6
Завершен
13.05
2
0
6
4
7
5
Завершен
13.05
2
1
6
2
2
6
6
4
Завершен
13.05
0
2
2
6
3
6
Завершен
13.05
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
-
-
Отменен
13.05
1
2
6
1
2
6
4
6
Завершен
13.05
1
2
5
7
7
6
2
6
Завершен
13.05
0
2
1
6
1
6
Завершен
12.05
0
2
4
6
4
6
Завершен
12.05
1
2
2
6
7
6
3
6
Завершен
12.05
2
0
7
6
6
0
Завершен
12.05
0
2
2
6
1
6
Завершен
12.05
1
2
4
6
6
3
3
6
Завершен
