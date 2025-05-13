Смотреть онлайн Chan/Olmos - Andreeva/Shnaider 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим - пары: Chan/Olmos — Andreeva/Shnaider, 1/8 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на корте Super Tennis Arena.