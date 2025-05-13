13.05.2025
Смотреть онлайн Chan/Olmos - Andreeva/Shnaider 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим - пары: Chan/Olmos — Andreeva/Shnaider, 1/8 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на корте Super Tennis Arena.
МСК, 1/8 финала, Корт: Super Tennis Arena
WTA Рим - пары
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andreeva/Shnaider - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Andreeva/Shnaider - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Andreeva/Shnaider - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Andreeva/Shnaider - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Andreeva/Shnaider - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Chan/Olmos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Chan/Olmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chan/Olmos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Chan/Olmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Andreeva/Shnaider - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Andreeva/Shnaider - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Andreeva/Shnaider - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Chan/Olmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Andreeva/Shnaider - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Chan/Olmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Andreeva/Shnaider - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Andreeva/Shnaider - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Andreeva/Shnaider - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
34%
51%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
