13.05.2025
Смотреть онлайн Eala/Gauff - Grant/Pigato 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим - пары: Eala/Gauff — Grant/Pigato, 1/8 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Pietrangeli.
МСК, 1/8 финала, Корт: Pietrangeli
WTA Рим - пары
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eala/Gauff - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Eala/Gauff - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Eala/Gauff - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Grant/Pigato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Eala/Gauff - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Grant/Pigato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Eala/Gauff - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Eala/Gauff - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Eala/Gauff - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Grant/Pigato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Eala/Gauff - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Eala/Gauff - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Grant/Pigato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Grant/Pigato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Eala/Gauff - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Eala/Gauff - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Eala/Gauff - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
79%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
