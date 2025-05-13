13.05.2025
Смотреть онлайн Анастасия Аршич - Оливия Шимчух 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Анастасия Аршич — Оливия Шимчух . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 20:20 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Оливия Шимчух - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Анастасия Аршич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анастасия Аршич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анастасия Аршич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Анастасия Аршич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Оливия Шимчух - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Оливия Шимчух - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
41%
68%
Реализация брейк - пойнтов
20%
62%
Комментарии к матчу