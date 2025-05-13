Гейм 1 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 3 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Катажина Височанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0