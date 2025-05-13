13.05.2025
Смотреть онлайн Элизабет Юрна - Катажина Височанская 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Элизабет Юрна — Катажина Височанская . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Элизабет Юрна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Катажина Височанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Элизабет Юрна - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
7
Выигрыш первой подачи
64%
61%
Реализация брейк - пойнтов
56%
42%
Комментарии к матчу