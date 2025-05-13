Текстовая трансляция

Гейм 1 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Cayden Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Cayden Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 20 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40