Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Дилан Чарлэп — Cayden Wang . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Cayden Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Cayden Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Дилан Чарлэп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
76%
65%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
