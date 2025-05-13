13.05.2025
Смотреть онлайн Reid Jarvis - Алекс Кобелт 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Reid Jarvis — Алекс Кобелт . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Reid Jarvis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алекс Кобелт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Reid Jarvis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Reid Jarvis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Reid Jarvis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Reid Jarvis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Reid Jarvis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Reid Jarvis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Reid Jarvis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Reid Jarvis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Reid Jarvis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Reid Jarvis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Reid Jarvis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
12
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
77%
70%
Реализация брейк - пойнтов
23%
0%
Комментарии к матчу