Текстовая трансляция

Гейм 1 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Santiago Franchini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Santiago Franchini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Santiago Franchini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0