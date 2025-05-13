13.05.2025
Смотреть онлайн Маркус Уолтерс - Сантьяго Педро Франчини 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Маркус Уолтерс — Сантьяго Педро Франчини . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Santiago Franchini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Santiago Franchini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Santiago Franchini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
76%
45%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
Комментарии к матчу