13.05.2025
Смотреть онлайн Александра Юлия Зучанская - Тара Михалевич 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Александра Юлия Зучанская — Тара Михалевич . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 15:50 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
63%
47%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу