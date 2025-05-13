13.05.2025
Смотреть онлайн Иулиа Андреа Ионеску - Сара Боркоп 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Иулиа Андреа Ионеску — Сара Боркоп . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Боркоп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сара Боркоп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сара Боркоп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сара Боркоп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Боркоп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сара Боркоп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сара Боркоп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Сара Боркоп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сара Боркоп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сара Боркоп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Сара Боркоп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сара Боркоп - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
44%
58%
Реализация брейк - пойнтов
75%
54%
Комментарии к матчу