13.05.2025
Смотреть онлайн Шон Ходкин - Рагхав Яисингхани 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Шон Ходкин — Рагхав Яисингхани . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(4:6, 6:1, 5:7)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Рагхав Яисингхани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Шон Ходкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Рагхав Яисингхани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Шон Ходкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Шон Ходкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Шон Ходкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Шон Ходкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Шон Ходкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Шон Ходкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Рагхав Яисингхани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Шон Ходкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Рагхав Яисингхани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Рагхав Яисингхани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Рагхав Яисингхани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Рагхав Яисингхани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
59%
54%
Реализация брейк - пойнтов
60%
55%
