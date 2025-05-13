13.05.2025
Смотреть онлайн Larisa Arnautovic - Элиция Ким 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn Women: Larisa Arnautovic — Элиция Ким . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:10 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 04.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 04
UTR Pro Craigieburn Women
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Larisa Arnautovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Larisa Arnautovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Элиция Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Элиция Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Larisa Arnautovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Larisa Arnautovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Элиция Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Larisa Arnautovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Larisa Arnautovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Элиция Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Larisa Arnautovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Larisa Arnautovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Larisa Arnautovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Larisa Arnautovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Larisa Arnautovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Larisa Arnautovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
64%
53%
Реализация брейк - пойнтов
60%
100%
Комментарии к матчу