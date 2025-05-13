13.05.2025
Смотреть онлайн Haruto Ishikawa - Brandon Stockwell 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Haruto Ishikawa — Brandon Stockwell . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 05.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 05
UTR Pro Craigieburn
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brandon Stockwell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Brandon Stockwell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Brandon Stockwell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Brandon Stockwell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Brandon Stockwell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Brandon Stockwell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Brandon Stockwell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Haruto Ishikawa
Brandon Stockwell
1 победа
0 побед
100%
0%
06.06.2025
Brandon Stockwell
0:2
Haruto Ishikawa
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
74%
60%
Реализация брейк - пойнтов
80%
14%
Комментарии к матчу