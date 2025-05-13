13.05.2025
Смотреть онлайн Кайла МакФи - Кара Корхонен 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn Women: Кайла МакФи — Кара Корхонен . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 03.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 03
UTR Pro Craigieburn Women
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
66%
45%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу