Гейм 1 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Мария Хлаола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Мария Хлаола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Ксения Ерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0