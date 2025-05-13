13.05.2025
Смотреть онлайн Мария Хлаола - Ксения Ерш 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Мария Хлаола — Ксения Ерш . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мария Хлаола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мария Хлаола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ксения Ерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мария Хлаола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мария Хлаола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
53%
71%
Реализация брейк - пойнтов
17%
50%
