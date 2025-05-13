13.05.2025
Смотреть онлайн Клара Миличевич - Сара Гвозденович 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Клара Миличевич — Сара Гвозденович . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 18:40 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Гвозденович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Клара Миличевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Клара Миличевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Клара Миличевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Сара Гвозденович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Клара Миличевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
81%
56%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
Комментарии к матчу