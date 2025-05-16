16.05.2025
Смотреть онлайн Шон Ходкин - Сантьяго Педро Франчини 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Шон Ходкин — Сантьяго Педро Франчини . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(5:7, 6:1, 1:6)
(5:7, 6:1, 1:6)
- : -
16 мая 2025
Комментарии к матчу