13.05.2025
Смотреть онлайн Вадим Коновчук - Pavel Lagutin 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Вадим Коновчук — Pavel Lagutin . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
13 мая 2025
