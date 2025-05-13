13.05.2025
Смотреть онлайн Alexander Maggs - Уго Майя 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Alexander Maggs — Уго Майя . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(5:7, 6:4, 3:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Alexander Maggs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Уго Майя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Alexander Maggs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Alexander Maggs - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Alexander Maggs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Alexander Maggs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Alexander Maggs - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Alexander Maggs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
65%
61%
Реализация брейк - пойнтов
33%
22%
