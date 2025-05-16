16.05.2025
Смотреть онлайн Андреас Габриэль Сиурлетти - Уго Майя 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Андреас Габриэль Сиурлетти — Уго Майя . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(1:6, 6:4, 2:6)
(1:6, 6:4, 2:6)
- : -
16 мая 2025
Комментарии к матчу