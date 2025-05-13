13.05.2025
Смотреть онлайн Sam Wensley - Скотт Джонс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Sam Wensley — Скотт Джонс . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:20 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 01.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 01
UTR Pro Craigieburn
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
35%
77%
Реализация брейк - пойнтов
20%
38%
