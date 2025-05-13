13.05.2025
Смотреть онлайн Саша Ситуэ - Амелия Зильберман 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn Women: Саша Ситуэ — Амелия Зильберман . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 06.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 06
UTR Pro Craigieburn Women
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Амелия Зильберман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Амелия Зильберман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Амелия Зильберман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
54%
75%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
