13.05.2025
Смотреть онлайн Джемма Карбис - Елена Цвиянович 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn Women: Джемма Карбис — Елена Цвиянович . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 04.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 04
UTR Pro Craigieburn Women
Завершен
(1:6, 1:6)
(1:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елена Цвиянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Елена Цвиянович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Елена Цвиянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джемма Карбис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Елена Цвиянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джемма Карбис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Елена Цвиянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Елена Цвиянович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Елена Цвиянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
47%
90%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу