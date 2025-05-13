Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Jesse Gothelf - Натан Бониэл 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Jesse GothelfНатан Бониэл . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 01.

МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 01
UTR Pro Craigieburn
Jesse Gothelf
Завершен
(7:5, 4:6, 0:6)
1 : 2
13 мая 2025
Натан Бониэл
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
9
Выигрыш первой подачи
56%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA