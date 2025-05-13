13.05.2025
Смотреть онлайн Jesse Gothelf - Натан Бониэл 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Jesse Gothelf — Натан Бониэл . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 01.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 01
UTR Pro Craigieburn
Завершен
(7:5, 4:6, 0:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Натан Бониэл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Натан Бониэл - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
9
Выигрыш первой подачи
56%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
