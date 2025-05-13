13.05.2025
Смотреть онлайн Luca Connaughton - Томислав Е Папац 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Luca Connaughton — Томислав Е Папац . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 05.
МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 05
UTR Pro Craigieburn
Завершен
(3:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Luca Connaughton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Tomislav Papac - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Tomislav Papac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Tomislav Papac - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Tomislav Papac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Luca Connaughton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Luca Connaughton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Tomislav Papac - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Tomislav Papac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Luca Connaughton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Tomislav Papac - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
70%
77%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
