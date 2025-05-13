Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Ashton Mcleod - Арджун Мехротра 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Ashton McleodАрджун Мехротра . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
UTR Pro Craigieburn
Ashton Mcleod
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Арджун Мехротра
История последних встреч

Ashton Mcleod
Ashton Mcleod
Арджун Мехротра
Ashton Mcleod
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Ashton Mcleod
Ashton Mcleod
-:-
Арджун Мехротра
Арджун Мехротра
Обзор
Комментарии к матчу
