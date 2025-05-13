13.05.2025
Смотреть онлайн Ashton Mcleod - Арджун Мехротра 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Ashton Mcleod — Арджун Мехротра . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Craigieburn
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
История последних встреч
Ashton Mcleod
Арджун Мехротра
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Ashton Mcleod
-:-
Арджун Мехротра
