09.05.2025

Смотреть онлайн Констант Лестьенн - Александр Болтс 09.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Wuxi: Констант ЛестьеннАлександр Болтс, 1/8 финала . Начало встречи 09 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Wuxi
Констант Лестьенн
Завершен
(3:6, 6:1, 2:6)
1 : 2
09 мая 2025
Александр Болтс
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Болтс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Констант Лестьенн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Констант Лестьенн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Констант Лестьенн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Александр Болтс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Болтс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Болтс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Александр Болтс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Александр Болтс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Констант Лестьенн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Констант Лестьенн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Констант Лестьенн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александр Болтс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Констант Лестьенн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Констант Лестьенн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Констант Лестьенн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Болтс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Александр Болтс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Александр Болтс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Констант Лестьенн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Александр Болтс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Констант Лестьенн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Александр Болтс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Александр Болтс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
6
9
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
72%
63%
Реализация брейк - пойнтов
27%
57%
Игры 1/8 финала
09.05
Китай Цзе Цуй Австралия Tristan Schoolkate
2
0
6
4
6
2
Завершен
09.05
Франция Констант Лестьенн Австралия Александр Болтс
1
2
3
6
6
1
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
