Смотреть онлайн Констант Лестьенн - Александр Болтс 09.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Wuxi: Констант Лестьенн — Александр Болтс, 1/8 финала . Начало встречи 09 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.