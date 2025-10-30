30.10.2025
Ishikawa/Ukari - Ichikawa/Tomida 30.10.2025.
Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa MD
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ichikawa/Tomida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ishikawa/Ukari - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ishikawa/Ukari - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ichikawa/Tomida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Ishikawa/Ukari - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
72%
68%
Реализация брейк - пойнтов
18%
100%
