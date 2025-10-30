30.10.2025
Смотреть онлайн Юунес Лалами Лаароусси - Андреас Тимини 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Юунес Лалами Лаароусси — Андреас Тимини . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 02.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 02
UTR Pro Clemson
Отказ
(Победитель: Юунес Лалами Лаароусси)
0 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Андреас Тимини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
