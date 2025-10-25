Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Cepero/Leal - Araujo/Graca 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Euro Padel Cup: Cepero/LealAraujo/Graca . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК
Euro Padel Cup
Cepero/Leal
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Araujo/Graca
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Cepero/Leal - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Cepero/Leal - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Cepero/Leal - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Cepero/Leal - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
78%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA