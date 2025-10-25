25.10.2025
Смотреть онлайн Cepero/Leal - Araujo/Graca 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Euro Padel Cup: Cepero/Leal — Araujo/Graca . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Euro Padel Cup
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Cepero/Leal - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Cepero/Leal - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Cepero/Leal - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Araujo/Graca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Cepero/Leal - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Cepero/Leal - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
78%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
