25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Norman: Эльвина Калиева — Франческа Пейс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Norman
Отменен
(5:7, 6:2, 3:6)
0 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Эльвина Калиева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
67%
52%
Реализация брейк - пойнтов
40%
22%
